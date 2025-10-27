Россиянам дали совет по защите от мошенников при покупке жилья

Брокер Ракута: Хитрые формулировки в договоре не спасут от жилищных аферистов

Ухищрения в договоре купли-продажи не спасут от мошенников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Многие, пытаясь обезопасить себя от аферистов при покупке жилья, добавляют в договор новые формулировки. К примеру, в документе прописывают, что продажа квартиры не связана с обманом, продавец действует по собственной воле, не введен в заблуждение и не будет претендовать на объект после сделки.

Однако, по мнению Ракуты, такие условия лишь создают иллюзию защищенности. «В сделках, в которых впоследствии произошел откат и потеря жилья, наверняка были подобные пункты», — отмечает брокер. Как он объяснил, указание о том, что квартировладелец не находится под влиянием мошенников, можно оспорить постфактум. Кроме того, продавец может настаивать на том, что не видел добавленных пунктов в договоре, объяснив это состоянием аффекта. «Никакие подобные формулировки в договоре не защитят от проблем с недвижимостью в будущем», — подчеркнул Ракута.

Единственным способом, который может защитить в подобной ситуации, является помощь профессионалов: риелторов, нотариусов и юристов. В их силах выявить признаки мошенничества. Банки в этом бессильны, считает эксперт. «Банку все равно, что будет дальше с вашей квартирой. Подписывая кредитный договор, вы все равно обязаны вернуть банку деньги, независимо от того, что будет происходить с вашим объектом недвижимости», — прокомментировал брокер. Самостоятельно обнаружить мошеннические действия невозможно, обращает внимание он. Профессиональные риелторы, юристы и нотариусы подходят к проблеме комплексно, проверят, есть ли у продавца кредиты, состоит ли он на учете в ПНД, поговорят с его родственниками. Также они узнают, имеется ли у продавца другие объекты недвижимости, пробив сведения по закрытым базам.

Ранее специалисты объяснили, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников. По словам судмедэкспертов, звезда поддалась на уловки злоумышленников из-за особенностей характера: как отмечается, певице присущи черты нарцисса.