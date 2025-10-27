Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 27 октября 2025Мир

Албанский ИИ-министр забеременела

Премьер Албании Рама: ИИ-министр Диэлла беременна 83 детьми
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: imago / Adnan Beci / Globallookpress.com

Албанский ИИ-министр Диэлла «забеременела» 83 «детьми». Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает телеканал NDTV.

«Диэлла беременна, и у нее 83 ребенка», — сказал он.

По словам Рамы, «дети» искусственного интеллекта (ИИ) займут позиции помощников депутатов. Уточняется, что они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

Ранее Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ на должность государственного министра. Диэлла занимается государственными закупками, а спецподразделение оказывает поддержку ИИ-министру и внедряет ИИ по всему правительству.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Путину после испытаний «Буревестника»

    Мигрант сбил катавшихся на питбайке российских школьников

    Перспективы поставок российской нефти в Индию после новых санкций оценили

    Азиатская страна перешла на криптовалюту в расчетах с Россией

    Водитель туристического автобуса отказался пустить россиян в туалет и поплатился

    Раскрыты подробности о найме похитивших футболиста «Зенита» россиян

    В ЕС предложили «план Б» для Украины после срыва замыслов по российским активам

    В России объяснили попытки ВСУ атаковать дамбу Белгородского водохранилища

    Пашинян назвал «мир» незнакомым для Армении явлением

    Российский фондовый рынок упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости