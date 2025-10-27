Албанский ИИ-министр забеременела

Премьер Албании Рама: ИИ-министр Диэлла беременна 83 детьми

Албанский ИИ-министр Диэлла «забеременела» 83 «детьми». Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает телеканал NDTV.

«Диэлла беременна, и у нее 83 ребенка», — сказал он.

По словам Рамы, «дети» искусственного интеллекта (ИИ) займут позиции помощников депутатов. Уточняется, что они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

Ранее Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ на должность государственного министра. Диэлла занимается государственными закупками, а спецподразделение оказывает поддержку ИИ-министру и внедряет ИИ по всему правительству.