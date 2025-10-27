Бывший СССР
Азербайджан отказался участвовать в Парламентской ассамблее ЕС в Ереване

Азербайджан отказался участвовать в Парламентской ассамблее Евронест
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ереван

Ереван. Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Азербайджан отказался участвовать в Парламентской ассамблее Восточного партнерства Европейского союза (ЕС), также известной как Евронест, которая пройдет в Ереване. Об этом сообщил руководитель азербайджанской делегации в организации Таир Миркишили, передает APA.

Он подчеркнул, что документы и заявления Евронеста противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Кроме того, по словам Миркишили, они не способствуют мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку.

«Эти заявления также не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией в регионе, напротив, льют воду на мельницу сил, заинтересованных в продолжении вражды в регионе», — сказал он. Руководитель азербайджанской делегации добавил, что такое решение не связано с местом проведения мероприятия.

Как сообщает Minval в Telegram-канале, также от участия в Парламентской ассамблее отказалась делегация Грузии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Азербайджан может считаться частью Средней Азии. Так он объяснил возможное участие Баку в предстоящем саммите в формате Центральная Азия — США в Вашингтоне.

    Все новости