18:55, 27 октября 2025Экономика

Под Москвой нашли избушку Бабы-Яги

В подмосковной Истре на продажу выставили избушку Бабы-Яги
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В Подмосковье выставили на продажу настоящую избушку Бабы-Яги. Такой лот размещен на популярной онлайн-площадке.

Сказочный дом предлагается к продаже в Истре в поселке бизнес-класса на 24-м километре Новорижского шоссе. Объект оценили в 125 миллионов рублей. За эту сумму покупателю предлагается деревянный рубленный двухэтажный дом из северной сосны. Как заявлено в объявлении, при строительстве особняка были использованы экологичные материалы, а элементы отделки и декора выполнены вручную. Черепица, по словам автора, изготовлена из лиственницы и прослужит сотню лет. Будущий хозяин, помимо современной техники, сможет похвастаться русской печью с лежанкой, камином и топкой для бани, а также будет иметь в распоряжении бассейн с подогревом. Во дворе оборудованы искусственный водоем с беседкой и домики для детских игр.

Ранее сообщалось о возросшем интересе россиян к избингу. На подобные предложения миллениалы стали реагировать на 23 процента чаще, чем в 2024 году.

