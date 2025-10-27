Умер названный самым красивым мальчиком ХХ века актер Бьерн Андресен

Актер и музыкант Бьерн Андресен умер в Швеции в возрасте 70 лет. Об этом сообщили режиссеры посвященного его судьбе фильма «Самый красивый мальчик в мире» Кристиан Петри и Кристина Линдстрем.

В 15 лет Андресен прославился как «самый красивый мальчик XX века»

Бьерн Андресен родился в Стокгольме в 1955 году. Когда его мать покончила с собой, мальчику было 10 лет, после чего его взяла на воспитание бабушка. Мечтавшая вырастить ребенка-звезду женщина регулярно водила внука на кинопробы — и в 14-летнем возрасте он сыграл небольшую роль в ставшей одним из самых заметных шведских фильмов 1970-х картине «Шведская история любви» Роя Андерссона. В тот же год классик итальянского кино Лукино Висконти выбрал подростка на одну из главных ролей в своей экранизации повести Томаса Манна «Смерть в Венеции».

Он самый красивый мальчик ХХ века Лукино Висконти

Кадр: фильм «Смерть в Венеции»

Роль тинейджера Тадзио, которым одержим взрослый мужчина, прославила Андресена на весь мир. Юный актер стал субкультурной иконой и символом эфемерной юношеской красоты, а наибольшую популярность обрел в Японии, где у него появились сотни поклонниц. Вскоре после выхода «Смерти в Венеции» он переехал в Токио, где работал как модель и снимался в рекламе. По его собственному признанию, по приезде в Японию его «встречали так, словно в страну приехали The Beatles».

Андресен считал, что «Смерть в Венеции» испортила ему жизнь

Уже к середине 1970-х Андресен надолго исчез из поля зрения публики, а роль в «Смерти в Венеции» впоследствии так и осталась самой известной в его карьере. В 2021-м году на экраны вышел документальный фильм Кристиана Петри и Кристины Линдхольм «Самый красивый мальчик в мире», в котором 66-летний на тот момент, отрастивший длинную бороду и постаревший Андресен признался, что съемки в ленте Висконти стали для него травмой на всю жизнь.

Сейчас я бы сказал Висконти: «Да пошел ты» Бьерн Андресен

По словам Андресена, он часто чувствовал себя некомфортно на съемках «Смерти в Венеции», а Висконти, сделавший его звездой, перестал интересоваться его судьбой вскоре после выхода фильма. При этом в документальную картину Петри и Линдхольма включены кадры проб юного актера на кастинге «Смерти в Венеции», где Висконти заставляет его раздеться, а также фрагменты интервью итальянского режиссера после премьеры на Каннском фестивале. В них классик мирового кино отпускает сальные шутки насчет Андресена.

Я нигде не встречал столько фашистов и сволочей, как в кино и театре Бьерн Андресен

«Это кино серьезно испортило мою жизнь», — признавался Андресен, вспоминая «Смерть в Венеции». Он также называл Висконти «хищником от культуры, который пожертвовал бы чем угодно и кем угодно ради работы», а премьеру в Каннах, где его окружали толпы фанатов, окрестил «кошмаром наяву». По словам Андресена, участие в картине и чрезмерное внимание после ее выхода подорвали его взросление. Он вспоминал, как в 1970-х оказался в Париже, где ему пообещали съемки в кино, но вместо работы попал на содержание к богатым поклонникам его красоты, оплачивавшим его жизнь и заваливавшим подарками. Не погружаясь в детали произошедшего, актер назвал этот опыт самым травматичным в жизни.

В 1980-х Андресен стал пианистом

Впоследствии Бьерн Андресен стал концертирующим и гастролирующим пианистом. Он также продолжил играть в театре и изредка, порой с перерывами в несколько лет, снимался в шведских, датских и финских фильмах и сериалах.

2019. Кадр: фильм «Солнцестояние»

В 2019 году артист получил небольшую роль в своем первом после «Смерти в Венеции» фильме, ставшем популярным по всему миру. В хорроре Ари Астера «Солнцестояние» он играет старика-сектанта, который по принятому в его деревне обычаю прыгает со скалы во время общего праздника, а его череп и лицо разбиваются на осколки из-за падения. Сам актер назвал этот опыт сбывшейся фантазией: «Каждый мальчишка мечтает оказаться убитым в фильме ужасов».