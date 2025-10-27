Умер «самый красивый мальчик ХХ века» шведский актер Бьерн Андерсен

Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен ушел из жизни. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Ему было 70 лет. Причина смерти не уточняется.

Мировую известность он получил после участия в итальянском фильме «Смерть в Венеции». Режиссер картины Лукино Висконти охарактеризовал его как «самого красивого мальчика XX века». В 2021 году Андресен стал центральной фигурой одноименной документальной ленты.

Ранее известный театральный актер и педагог Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет. Причины смерти не уточнялись.

