Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
04:35, 27 октября 2025Культура

Умер «самый красивый мальчик ХХ века»

Умер «самый красивый мальчик ХХ века» шведский актер Бьерн Андерсен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Juno Films / YouTube

Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен ушел из жизни. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Ему было 70 лет. Причина смерти не уточняется.

Мировую известность он получил после участия в итальянском фильме «Смерть в Венеции». Режиссер картины Лукино Висконти охарактеризовал его как «самого красивого мальчика XX века». В 2021 году Андресен стал центральной фигурой одноименной документальной ленты.

Ранее известный театральный актер и педагог Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет. Причины смерти не уточнялись.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    На Западе высказались о вероятности скорого краха России

    В США призвали предотвратить сближение России и Китая

    В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

    Умер «самый красивый мальчик ХХ века»

    Открыт легкий путь улучшения самочувствия

    В Московском зоопарке спасли жизнь летучей мыши

    Забор на границе Финляндии с Россией стал туристической достопримечательностью

    На Западе порассуждали о цели ударов Украины по гражданским объектам в России

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян с оплатой аренды жилья

    Лавров заявил о готовности Путина принять концепцию США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости