Забота о себе
19:35, 27 октября 2025Забота о себе

Боль в спине у женщины оказалась симптомом неизлечимого заболевания

Daily Mirror: Сильная боль в спине оказалась симптомом рака молочной железы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rachel McCormack

38-летняя Рэйчел МакКормак из Великобритании оказалась неизлечимо больна раком молочной железы. О единственном симптоме заболевания она рассказала Daily Mirror.

МакКормак отметила, что ощущала сильную боль в спине, но не обращала на это внимание, так как такая же жалоба была у всех ее коллег. «Я работала акушеркой, мне постоянно приходилось скручиваться, наклоняться и принимать всевозможные позы. Боль в спине — обычное дело в этой сфере», — добавила она.

По словам женщины, она прошла курс физиотерапии, который не дал результата, и после этого решила пройти МРТ. МакКормак уточнила, что уже тогда заподозрила рак молочной железы, так как десять лет назад перенесла это заболевание и успешно вышла в ремиссию. По ее словам, результаты обследования подтвердили опасения: оказалось, что у нее вновь образовалась большая опухоль, которая дала метастазы и стала причиной перелома одного позвонка.

Британка утверждает, что лечащие врачи предупредили ее о неизлечимости заболевания. Тем не менее ей будет назначена терапия, от успеха которой зависит ее дальнейший прогноз.

Ранее британская серфингистка по имени Скай рассказала, что проигнорировала невыносимую боль в суставах и едва не погибла. Когда женщине стало хуже, выяснилось, что у нее был сепсис, распространившийся на весь организм.

