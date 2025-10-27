Боровшийся с раком российский журналист умер на 69-м году жизни

Боровшийся с раком горла журналист Дмитрий Синочкин умер на 69-м году жизни

Российский журналист, эксперт по недвижимости и главный редактор журнала «Пригород» Дмитрий Синочкин, боровшийся с раком, умер на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте журнала.

«Сегодня ушел из жизни Дмитрий Синочкин. Последний год он мужественно боролся с тяжелым и сложным заболеванием», — говорится в материале. Отмечается, что подробности о прощании с журналистом редакция сообщит позже.

Согласно колонке Синочкина на сайте журнала, у него был рак горла. «Оперировать нет смысла; для начала сделали дырку в груди и вставили трубку, чтобы если не есть, так хоть дышать», — раскрыл он в материале за июль.

Синочкин окончил литературный факультет университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Преподавал русский язык и литературу в школе, позднее стал заниматься журналистикой. Работал в изданиях «Ижорец», «КоммерсантЪ-СПб», «Деловой Петербург», «Недвижимость и строительство Петербурга» и других.