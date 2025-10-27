Бывший премьер-министр России высказался об угрозах ударов Tomahawk

Экс-премьер РФ Степашин: Tomahawk не полетят вглубь России

Противники не решатся использовать ракеты Tomahawk для ударов вглубь российской территории. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

В ответ на вопрос о том, может ли Москва применить ракету «Орешник», политик подчеркнул, что Россия обладает и другим оружием.

«Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент. У нас еще и "Буревестник" появился», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, назвав ее «уникальным изделием». Ракета способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны