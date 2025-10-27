Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:44, 27 октября 2025Россия

Бывший премьер-министр России высказался об угрозах ударов Tomahawk

Экс-премьер РФ Степашин: Tomahawk не полетят вглубь России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Противники не решатся использовать ракеты Tomahawk для ударов вглубь российской территории. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

В ответ на вопрос о том, может ли Москва применить ракету «Орешник», политик подчеркнул, что Россия обладает и другим оружием.

«Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент. У нас еще и "Буревестник" появился», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, назвав ее «уникальным изделием». Ракета способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

    Срыв выхода смартфонов Samsung объяснили

    Учительница дважды занялась сексом со школьником у себя дома

    Стриптизерши вспомнили о самых странных просьбах клиентов

    Житель российского дома рассказал о взрыве между этажами

    Собянин сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА на подлете к столице

    Бывший премьер-министр России высказался об угрозах ударов Tomahawk

    В России оценили способность западных систем ПРО справиться с «Буревестником»

    Жители дома в Донецке срочно покинули квартиры после удара ВСУ

    В США назвали необычную причину ввода санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости