В российском городе жилой дом превратился в баню

В Челябинске дом превратился в баню из-за прорыва трубы отопления

В Челябинске в одном из жилых домов случился кипяточный потоп. Здание превратилось в настоящую баню, сообщает «Южный Урал».

Старые трубы не выдержали начало отопительного сезона. В итоге кипятком залило весь подвал, а клубы пара окутали дом. Потоп длился на протяжении трех дней, заполнив горячей водой первые этажи. Управляющая компания заявки жильцов оставила без продвижения, обращения в ГЖИ тоже не принесли результата. За эти три дня от сырости в квартирах успела образоваться плесень, вздулись мебель и полы. От повышенной влажности собственникам тяжело даже дышать. Жители дома решили провести независимую экспертизу.

Ранее кипятком залило жилой дом в Кирове. В результате прорыва горячей водой затопило четыре квартиры, включая ту, где проживает пенсионерка-инвалид.