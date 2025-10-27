В российском городе дом затопило кипятком

В Кирове из-за прорыва трубы дом затопило кипятком

В одном из жилых домов Кирова начало отопительного сезона ознаменовалось крупной коммунальной аварией. Квартиры затопило кипятком, пишут «Аргументы и факты».

Трубы отопления не выдержали на чердаке здания в Мурашинском переулке. В результате прорыва горячей водой затопило четыре квартиры, включая ту, в которой проживает пенсионерка-инвалид. Вдобавок кипятком залило электросети, по словам жильцов, в доме все заискрило. В одной из квартир порвались натяжные потолки, отошли обои, выдавило двери в шкафу-купе. Кипяток, хлынувший вместе с известкой и грязью, испортили одежду и мебель, пострадали два телевизора. Аварийную службу кировчанам пришлось ждать полтора часа. Никто из собственников не пострадал.

Как поделились жильцы, внутренние коммуникации, как и перекрытия в доме давно износились. Здание аварийным не признавали, однако случившийся потоп приковал к дому внимание общественников и властей. Теперь ситуацию взял на контроль губернатор Кировской области, инициирована проверка управляющей компании. После вмешательства администрации в здании провели аварийно-восстановительные работы. Материальный ущерб жильцам пока не компенсировали.

