«Чемпионат» провел футбольный праздник для детей из школ-интернатов Тульской области

«Чемпионат» устроили футбольный праздник для детей Тульской области

«Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с «Клубом волонтеров» при поддержке футбольного клуба «Арсенал» из Тулы организовал футбольный праздник для воспитанников трех детских учреждений Тульской области. В мероприятии приняли участие дети из Новомосковской и Суворовской школ-интернатов, а также Гвардейского социально-реабилитационного центра.

Юные участники вывели футболистов на поле перед началом матча очередного тура Футбольной национальной лиги между тульским «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом». Перед стартом игры дети встретили спортсменов, тренеров и журналистов аплодисментами и улыбками, создав атмосферу доброжелательности и поддержки. По словам организаторов, даже самые сосредоточенные игроки не смогли скрыть улыбок, отвечая детям взаимным приветствием.

Кульминацией праздника стал символический пас, который на поле отдал Роман Ильичев игроку тульского клуба. Во время матча дети активно поддерживали команду, а после финального свистка получили памятные подарки и футболки, в которых выводили игроков на игру.

«Великолепная акция, благодаря которой любимый футбол получил еще несколько десятков новых поклонников. Дети были в невероятном восторге, их глаза светились от счастья, и они до сих пор делятся впечатлениями от этого вечера. Ради таких эмоций мы и работаем — чтобы вовлекать ребят в спорт и видеть их радость», — отметил генеральный директор проекта «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.

Организаторы подчеркнули, что подобные инициативы помогают формировать интерес детей к спорту и создают атмосферу единства и поддержки, которая делает футбол не только игрой, но и важным социальным событием для местных сообществ.

