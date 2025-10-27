Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 27 октября 2025Интернет и СМИ

Девушка познакомилась с давней подругой жениха и сбежала из дома

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_Tulpa рассказала о потрясении, поставившем под вопрос будущее ее отношений с бойфрендом Джеффом и заставившем ее сбежать из дома. По словам 23-летней девушки, со своим избранником она встречается уже четыре года, а в последнее время они неоднократно обсуждали возможную свадьбу.

«На прошлой неделе Джефф сообщил мне, что к нам в гости приезжает его давняя подруга, которая живет в другом городе. Он очень хотел, чтобы я с ней познакомилась, и, казалось, был очень рад этому. Это не стало для меня неожиданностью, так как он уже рассказывал об Элизе. Я предложила провести эту встречу у нас дома из соображений экономии», — написала автор.

Материалы по теме:
Таинственный лес. Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
Таинственный лес.Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
10 сентября 2021
«Прочно попали в эти сети» Как тяга к магии изменила жизнь самой могущественной династии в истории планеты
«Прочно попали в эти сети»Как тяга к магии изменила жизнь самой могущественной династии в истории планеты
11 декабря 2022
Санитары российского морга устроили обряд с мертвецом и куклами вуду. Чего они добивались и как африканский культ служит криминалу?
Санитары российского морга устроили обряд с мертвецом и куклами вуду.Чего они добивались и как африканский культ служит криминалу?
3 октября 2025

Когда в назначенный день девушка вернулась с работы, она услышала, как ее жених оживленно беседует с кем-то на кухне. Ее сразу насторожило, что она слышала лишь реплики Джеффа, на которые никто не отвечал. Она предположила, что парень просто разговаривает с кем-то по телефону, однако в этот момент он высунул голову в коридор и позвал ее: «Элиза уже здесь».

«Следующие секунды были шокирующими. На кухне никого не было. Я взглянула на своего парня и рассмеялась, думая, что он шутит. Она что, спряталась? Джефф предложил присесть в гостиной. Я была в полном замешательстве. Тут-то он и рассказал мне, что Элиза — тульпа (сознательная самовнушенная визуализация, создатели которой наделяют ее человеческим обличьем и признаками самостоятельности — собственными мыслями, поступками и даже сознанием — прим. «Ленты.ру»), отдельное сознание, которое только он воображает. Она была в его жизни еще до нашей встречи и существует как бы отдельно от него, хотя он ее создал», — рассказала девушка.

Услышав объяснения жениха, девушка решила выиграть время, отправившись в душ. Выйдя из него, она сбежала из дома под предлогом срочного вызова с работы. Теперь она не знает, как ей строить отношения с Джеффом и сможет ли она принять сам факт существования в его жизни тульпы.

Ранее другие пользователи Reddit перечислили самые странные привычки партнеров, с которыми им пришлось смириться. Большинство пользователей вспомнили случаи, когда их партнеры разговаривали сквозь сон, но некоторые рассказали и более жуткие истории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе высказались о вероятности скорого краха России

    Прилепин заявил о планах написать книгу после возвращения с СВО

    Врач рассказал о скрытой опасности популярного у россиян блюда

    Преступница вырезала из живота беременной женщины нерожденного семимесячного ребенка

    Россияне раскрыли размер трат на уход за питомцами

    Девушка познакомилась с давней подругой жениха и сбежала из дома

    В Канаде уличили украинских исследователей в продвижении антироссийского нарратива

    Генпрокуратура потребовала запретить «Махонинских»

    Военный рассказал о боях с солдатами-наркоманами ВСУ

    Российский путешественник описал Китай фразой «одна ошибка может испортить отпуск»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости