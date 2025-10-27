Экс-сотрудник ЦРУ Биби: Украина не капитулирует, а выдохнется на поле боя

Украина не капитулирует, но дойдет до такого состояния, когда не сможет продолжать боевые действия. Такое мнение высказал бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Прогресс в войне на истощение нельзя измерять, глядя на карты и передвижения фронта. Такой прогресс неизбежно будет медленным — пока не перестанет быть таковым», — отметил он. Биби напомнил, что именно это произошло в Первой мировой войне.

По его словам, Россия ведет войну на истощение в этом конфликте. Экс-глава отдела ЦРУ отметил, что Россия использует свои преимущества в продолжающемся противостоянии, в том числе размер, численность населения и развитие военной промышленности. Он подчеркнул, что Россия способна производить больше оружия и боеприпасов, чем весь коллективный Запад, не говоря уже об Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго. По словам политика, у войн в истории обычно два исхода — военное поражение или экономическое истощение сторон.