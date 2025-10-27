Собянин сообщил о еще одном сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

Это 28-й сбитый на подлете к Москве дрон с полуночи.

Ранее 27 октября в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский был введен план «Ковер». Эта мера подразумевает установку ограничений на вылет и прием самолетов

В ночь на 25 октября средства ПВО также сбивали летевшие на Москву беспилотники.