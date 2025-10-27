Флаг Украины сорвали в пятый раз с консульства в стране НАТО

Флаг Украины пятый раз за год сорвали с почетного консульства в Польше

Флаг Украины пятый раз за 2025 год сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле, что в Польше. Об этом сообщил посол Украины Василий Боднар на своей странице в соцсети X.

«Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях вновь привела к срыву украинского флага с Почетного консульства Украины в Пшемысле», — написал дипломат.

Бондар отметил, что это уже пятый случай срыва флага Украины за 2025 год у этого консульства.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия Североатлантического альянса (НАТО). Глава внешнеполитического ведомства объяснил это тем, что в организации действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения должны быть решениями всего НАТО.