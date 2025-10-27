Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:46, 27 октября 2025Бывший СССР

Флаг Украины сорвали в пятый раз с консульства в стране НАТО

Флаг Украины пятый раз за год сорвали с почетного консульства в Польше
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Флаг Украины пятый раз за 2025 год сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле, что в Польше. Об этом сообщил посол Украины Василий Боднар на своей странице в соцсети X.

«Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях вновь привела к срыву украинского флага с Почетного консульства Украины в Пшемысле», — написал дипломат.

Бондар отметил, что это уже пятый случай срыва флага Украины за 2025 год у этого консульства.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия Североатлантического альянса (НАТО). Глава внешнеполитического ведомства объяснил это тем, что в организации действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения должны быть решениями всего НАТО.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о первом окружении ВСУ в районе Красноармейска с начала СВО

    Россиянка спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка

    Молния поразила двух фотографировавшихся на вершине горы в США мужчин

    С бывших бенефициаров аэропорта Домодедово взыскали миллиарды рублей

    Российский золотодобытчик вывел более сотни миллиардов рублей за границу

    Госдолгу США спрогнозировали рекордный рост

    В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»

    20-летний россиянин произнес код «сотруднику почты» и лишился квартиры

    Российский программист получил десять лет колонии за мошенничество в сети

    В российском городе автомобиль въехал в остановку и сбил четырех человек. Сидевший за рулем мигрант оказался на свободе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости