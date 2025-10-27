Мир
Глава МИД Венгрии опроверг информацию об отказе США от саммита с Россией

Сийярто: США не отказываются от идеи проведения саммита с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

США не отказываются от идеи проведения саммита с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Во время моих переговоров с США на прошлой неделе мне стало ясно, что американцы совершенно не отказываются от возможности проведения мирного саммита», — сказал он.

По словам представителя венгерского внешнеполитического ведомства, вопрос заключается в том, когда подготовка достигнет той стадии, что такой мирный саммит сможет принести ощутимые результаты. Глава МИД подчеркнул, что подготовка саммита идет, однако есть вопросы по ее срокам.

Ранее аналитик Энгин Озер выразил мнение, что второй саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште перенесли не из-за серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном. Он предположил, что это произошло из-за реакции Европейского союза.

