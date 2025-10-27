Названа возможная причина переноса встречи Путина и Трампа

Политолог Озер: Встречу Путина и Трампа в Будапеште перенесли из-за реакции ЕС

Второй саммит глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который на этот раз должен был состояться в Будапеште, перенесли не из-за серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном, а в связи с реакцией Евросоюза. Такое мнение высказал турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер в беседе с РИА Новости.

Как отметил эксперт, Германия и Франция восприняли позицию Венгрии как «форму саботажа», поскольку Будапешт начал готовить саммит без согласования с Брюсселем. Озер обратил внимание на то, что Путин говорил о переносе встречи, но никак не об отмене.

По словам политолога, ЕС уже разработал альтернативный 12-пунктовый план соглашения о прекращении огня и готов публично его огласить. Проведение российско-американского саммита в Турции могло бы стать «точкой поддержки» для Европы, России и США, уточнил Озер.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, по мнению Озера, знаменует начало новой эры в турецко-американских отношениях и «установление стратегического партнерства в различных областях», добавил аналитик.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин готов принять концепцию американской администрации по урегулированию на Украине. По словам министра, Кремль намерен двигаться дальше в практическом плане на предложенной Вашингтоном основе.