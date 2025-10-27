Россия
09:17, 27 октября 2025

Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

Гладков: При атаке ВСУ на Белгород пострадали 5 мирных жителей и военнослужащий
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду пострадали пять мирных жителей и военнослужащий. Подробности массированной атаки на российский город раскрыл губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным главы региона, в течение минувших суток город был атакован 31 беспилотником, 27 из которых сбиты и подавлены. Ранение получили пять мирных жителей. Так, три человека были ранены, когда находились возле коммерческих объектов в Белгороде — две женщины и мужчина. Еще двое пострадавших обратились в городскую больницу поздно вечером.

Кроме того, при выполнении служебных задач был ранен боец подразделения «Орлан». Деталей о состоянии пострадавших не раскрывается.

Гладков уточнил, что повреждения получили девять квартир, девять многоквартирных домов, три частных дома, 25 автомобилей, один социальный и три коммерческих объекта.

Несколько поселков в окрестностях Белгорода были атакованы еще 39 беспилотниками. Пострадали три человека, двое из них в момент обстрела передвигались на автомобиле.

Ранее Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России. Сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили 193 беспилотника над 13 регионами.

