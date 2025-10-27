Ценности
10:39, 27 октября 2025Ценности

Ким Кардашьян пришла на шоу в латексном платье без бюстгальтера

Телезвезда Ким Кардашьян пришла на шоу в откровенном латексном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Телезвезда Ким Кардашьян пришла на шоу Грэма Нортона в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

45-летняя знаменитость вышла на публику в бежевом латексном мини-платье, декорированном оборками из кружева. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

В качестве обуви она выбрала мюли на каблуках в тон образу. Стилисты собрали волосы Кардашьян в гладкий пучок, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в октябре Ким Кардашьян рассказала о приобретенном из-за Канье Уэста страшном диагнозе. Во время МРТ врачи сообщили предпринимательнице, что в ее головном мозгу была обнаружена небольшая аневризма.

