14:10, 27 октября 2025Мир

Китай отреагировал на крушение истребителя и вертолета ВМС США в Южно-Китайском море

МИД: КНР готова оказать помощь США после инцидентов в Южно-Китайском море
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Aly Song / Reuters

Китай выразил готовность оказать помощь Соединенным Штатам после крушения истребителя и вертолета Военно-морских сил (ВМС) США в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Newsweek.

«Если США обратятся с просьбой, Китай предоставит необходимую помощь на гуманитарных основаниях», — сказал он.

При этом китайский дипломат подчеркнул, что военные учения США над Южно-Китайским морем, в результате которых произошли инциденты, являются основной причиной «подрыва регионального мира, стабильности и морской безопасности».

Ранее стало известно, что истребитель F-18 и вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Как уточнил Тихоокеанский флот ВМС США, оба воздушных судна упали при проведении плановых операций.

