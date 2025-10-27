Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:09, 27 октября 2025Мир

Американский истребитель потерпел крушение в Южно-Китайском море

Истребитель F-18 и вертолет MH-60R ВМС США упали в Южно-Китайское море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Истребитель F-18 и вертолет MH-60R Sea Hawk Военно-морских сил (ВМС) США потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как уточнил Тихоокеанский флот ВМС США, оба воздушных судна упали при проведении плановых операций. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. По информации телеканала, члены экипажей обоих самолетов были благополучно спасены.

Ранее истребитель F-16 упал в Польше во время подготовки к авиашоу. Пилот не успел катапультироваться. В январе истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на Аляске. В ВВС США отметили, что пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

    Россиянам назвали месяцы подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

    Американский истребитель потерпел крушение в Южно-Китайском море

    Серийного насильника поймали через 30 лет

    Россиянам рассказали о выплате зарплат раньше срока в ноябре

    Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

    В США провалили миллиардный контракт на поставку оружия Украине

    На Западе высказались о вероятности скорого краха России

    Девушка вышла замуж за миллионера и сбежала в другую страну с пустыми руками

    Учительница дважды занялась сексом со школьником у себя дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости