Американский истребитель потерпел крушение в Южно-Китайском море

Истребитель F-18 и вертолет MH-60R ВМС США упали в Южно-Китайское море

Истребитель F-18 и вертолет MH-60R Sea Hawk Военно-морских сил (ВМС) США потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как уточнил Тихоокеанский флот ВМС США, оба воздушных судна упали при проведении плановых операций. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. По информации телеканала, члены экипажей обоих самолетов были благополучно спасены.

Ранее истребитель F-16 упал в Польше во время подготовки к авиашоу. Пилот не успел катапультироваться. В январе истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на Аляске. В ВВС США отметили, что пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра.