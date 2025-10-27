Экономика
16:24, 27 октября 2025Экономика

Кран провалился под землю в российском городе

Кран провалился под землю в Красноярске
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Кран провалился под землю в Красноярске во время строительных работ. Об инциденте в российском городе пишет Telegram-канал «Борус. Люди».

Происшествие случилось во дворе дома на Марковского/Кирова, 73/37, где проходит строительство объекта «Суриков-центр». Работающий на площадке кран частично ушел под землю. По данным канала, причиной могло стать подмывание грунта.

Ранее в Воронеже женщина провалилась под плитку на тротуаре. Во время прогулки с дочерью горожанка ушла под землю по пояс, образовавшаяся яма оказалась доверху заполнена водой. К обрушению привела коммунальная авария, которую не устранили своевременно.

