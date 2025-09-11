Экономика
15:46, 11 сентября 2025Экономика

В российском городе женщина провалилась под плитку на тротуаре

В Воронеже женщина провалилась под плитку из-за коммунальной аварии
Виктория Клабукова

В Воронеже женщина провалилась под плитку на тротуаре. Кадры с места происшествия публикует портал Ura.ru.

Дорожное полотно не выдержало на территории жилищного комплекса «Северная корона». Инцидент произошел во время прогулки. Горожанка шла вместе с дочерью по дорожке, когда на первый взгляд целый тротуар начал неожиданно рушиться под ее весом. В итоге женщина провалилась под землю почти по пояс. Образовавшаяся яма оказалась доверху заполнена водой.

К обрушению покрытия привела коммунальная авария, которая не устранялась днями. По словам местных жителей, вода из близлежащего канализационного люка стала выливаться наружу еще пять дней назад. Звонки в аварийную службу и управляющую компанию успеха не принесли.

Ранее в Тюмени под асфальт провалился автобус с пассажирами внутри. Транспортное средство застряло в глубокой яме, образовавшейся на дороге. В результате происшествия никто не пострадал, невредим остался и сам автобус.

