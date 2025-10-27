Экономика
«Лукойл» попросит Минфин США продлить лицензию на сворачивание деятельности

«Лукойл» попросит у OFAC отсрочку для работы зарубежных активов без перебоев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Лукойл» намерен в случае необходимости просить у Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина отсрочку для работы зарубежных активов без перебоев. Для этого в ведомстве должны будут продлить лицензию копании на сворачивание деятельности, отметили в пресс-службе российской компании, передает РИА Новости.

«Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление срока действия лицензии», — указано в сообщении.

Ранее ПАО «Лукойл» заявило о своем желании продать зарубежные активы в связи с введенными против него санкциями. Компания уже начала изучать заявки от потенциальных покупателей.

Санкции против «Лукойла» были введены 23 октября. Рестрикции распространяются на все контролируемые им структуры.

