16:49, 27 октября 2025

Мария Погребняк перепутала пакеты и случайно выкинула в мусор часы Rolex

Блогерша Мария Погребняк случайно выкинула в мусор дорогостоящие часы Rolex
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк случайно выкинула в мусор дорогостоящие часы люксового бренда Rolex. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша поделилась с подписчиками видео из машины, в котором рассказала, что попросила мать подготовить упомянутый аксессуар для чистки и положить их в пакет из Центрального универсального магазина (ЦУМ). Однако родительница положила его в другой пакет. По словам Погребняк, она перепутала их и выкинула в мусорный контейнер тот, в котором находились часы. «Где мои мозги?» — задалась инфлюэнсерша вопросом.

Позже Погребняк опубликовала сторис, в котором сообщила, что роскошные часы найдены.

Ранее сообщалось, что ушедший из России Rolex захотел вернуться на отечественный рынок. Уточнялось, что Роспатент зарегистрировал товарный знак по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №37, позволяющий оказывать услуги по ремонту и сервисному обслуживанию часов, а также проводить консультации.

