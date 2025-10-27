Бывший СССР
МИД Украины пригласил Уиткоффа в Киев фразой «рады видеть друзей»

Глава МИД Украины Сибига пригласил Уиткоффа в Киев фразой «рады видеть друзей»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Presidential Office Of Ukraine / Globallookpress.com

Власти Украины всегда рады видеть в Киеве американских чиновников, включая спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Мы-Украина» в Telegram.

«Приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать на Украине наших американских друзей», — подчеркнул глава украинского МИД.

Сибига заявил о передаче украинской делегацией чиновникам администрации Трампа в ходе визита в Вашингтон приглашения посетить Киев. При этом дипломат не назвал сроки визита Уиткоффа на Украину.

«А вообще для наших американских союзников не нужны дополнительные приглашения. Оно всегда остается открытым», — подчеркнул министр.

Ранее Уиткофф сообщил об активной личной работе по урегулированию конфликта на Украине. Чиновник также высоко оценил телефонную беседу президента России Владимира Путина с его американским коллегой.

