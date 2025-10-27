Россия
23:57, 27 октября 2025

Минобороны сообщило об отражении атаки украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 23 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 27 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (14) уничтожили в Брянской области. Также в Тульской области сбили 4 БПЛА, а в Московском регионе и Орловской области поразили 3 и 2 беспилотника соответственно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 27 октября средства ПВО сбили 35 БПЛА, летевших в сторону российской столицы.

