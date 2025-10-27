Собянин сообщил о сбитии 35 дронов за ночь на подлете к Москве

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников составило 35. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на сообщения мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.

«"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал мэр Москвы. Ранее Сергей Собянин сообщил об устранении еще 34 БПЛА», — указано в сообщении.

В ночь на 27 октября на фоне атаки беспилотников в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский был введен план «Ковер». Эта мера подразумевает установку ограничений на вылет и прием самолетов.

26 октября Минобороны России сообщало, что в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа. 19 дронов были сбиты над Белгородской областью, 2 — в Калужской области, 1 — над Московским регионом.