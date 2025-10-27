Минсельхоз дал прогноз сбора зерна в России

Глава Минсельхоза Лут: В России соберут 135 млн тонн зерна в чистом виде

По итогам 2025 года суммарные объемы собранного в России зерна в чистом виде составят порядка 135 миллионов тонн. Такой прогноз дала глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит РИА Новости.

К настоящему времени уборочная кампания в стране почти завершилась. Отечественным аграриям осталось собраться урожай с примерно 6,5 процента сельскохозяйственных земель, уточнила руководитель ведомства. «На 135 миллионов тонн зерна в чистом весе мы должны выйти», — резюмировала Лут.

На прошлой неделе она заявила, что российским аграриям удалось собрать 135 миллионов тонн зерна в бункерном весе. Речь шла о зерне без очистки и обработки. К началу второй половины октября сборы пшеницы составили 93,5 миллиона тонн, а ячменя — 20,5 миллиона.

Ранее в Минсельхозе указали на рост средней урожайности основных агрокультур. Так, показатель пшеницы в этом сельхозгоду увеличился на 10 процентов, а ячменя — на 17 процентов. Добиться положительной динамики, пояснили в ведомстве, удалось во многом благодаря использованию качественных минеральных удобрений и семян. При помощи этих мер удалось частично компенсировать негативный эффект от непростых погодных условий, включая затяжные засухи в южных областях страны.