Мужчина накинулся на толпу россиян с заведенной бензопилой

В Свердловской области мужчина набросился на людей с заведенной бензопилой

В поселке городского типа Арти Свердловской области 28-летний мужчина набросился на толпу с заведенной бензопилой. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

По его данным, нападавший и оппоненты были в состоянии алкогольного опьянения, недалеко от бара между ними произошла ссора. Подозреваемый отправился домой, где вооружился бензопилой и вернулся к компании. Обошлось без пострадавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

