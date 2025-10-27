Силовые структуры
14:39, 27 октября 2025

Мужчина накинулся на толпу россиян с заведенной бензопилой

В Свердловской области мужчина набросился на людей с заведенной бензопилой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: читатель E1.RU

В поселке городского типа Арти Свердловской области 28-летний мужчина набросился на толпу с заведенной бензопилой. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

По его данным, нападавший и оппоненты были в состоянии алкогольного опьянения, недалеко от бара между ними произошла ссора. Подозреваемый отправился домой, где вооружился бензопилой и вернулся к компании. Обошлось без пострадавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

Ранее были раскрыты подробности о найденном в Свердловской области теле без головы.

