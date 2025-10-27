Мужчина стал залезать в чужие дома и ложиться в постель к спящим женщинам

В США задержали мужчину, который по ночам залезал в чужие дома и ложился спать с незнакомками. Об этом сообщает телеканал KATU.

Инцидент произошел в городе Бивертон, штат Орегон. 37-летний Кристофер Райдман обвиняется в трех кражах и преступлениях против половой неприкосновенности. Он стал проникать в незапертые дома, после чего ложился в постель к спящим женщинам и касался их в сексуальной манере.

После заявления одой из жертв полиция установила, что мужчина целенаправленно проверял ручки дверей в центральных районах города. Это выяснилось благодаря проверке камер видеонаблюдения.

Сосед одной из пострадавших утверждает, что встречал подозреваемого в ночь преступления. «Это казалось странным, потому что была середина ночи, уже прохладно, а он в шортах и с рюкзаком», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что жительница США проснулась и обнаружила возле своей кровати голого незнакомца, забравшегося в ее квартиру. После недолгой борьбы женщине удалось открыть входную дверь и выставить злоумышленника на улицу.

