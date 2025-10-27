Забота о себе
18:31, 27 октября 2025Забота о себе

Мужчинам раскрыли неочевидные причины отсутствия бороды

Диетолог Сериф посоветовала для роста бороды есть чечевицу и яйца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Body Stock / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Пол Фаррант и диетолог Аманда Сериф раскрыли неочевидные причины отсутствия бороды и рассказали, как с ними бороться. Их слова цитирует Daily Mail.

Фаррант отметил, что густота растительности на лице зависит от восприимчивости организма к дигидротестостерону (ДГТ). По его словам, чувствительность к этому веществу обусловлена генетикой, причем чем она сильнее, тем пышнее борода у мужчины, но при этом выше риск потери волос на голове.

Врач подчеркнул, что улучшить рост бороды могут специальные препараты, которые нужно принимать под контролем специалиста. Однако диетолог отметила, что зачастую для получения заметного результата достаточно просто наладить питание. «Хорошая еда — лучший друг бороды. Волосы состоят из белка, поэтому для его производства нужно есть пищу, в которой присутствуют аминокислоты. Например, мясо, рыбу, чечевицу и яйца», — посоветовала она.

Кроме того, Сериф рекомендовала включить в рацион больше полезных жиров, которые содержатся в скумбрии, лососе, орехах и авокадо. По ее словам, они служат фактически сырьем для производства гормонов. Также чтобы обеспечить организм полезными витаминами и минералами, она посоветовала есть больше устриц, тыквенных семечек и цельнозерновых продуктов.

А вот прием пищевых добавок Сериф назвала неэффективным методом стимуляции роста бороды. Она предупредила, что особенно опасно принимать БАДы вместе с препаратами для роста волос.

Ранее диетолог Ви Джей Гамильтон заявила, что некоторые напитки приводят к облысению. Так, по ее словам, потерю волос провоцирует сладкая газировка.

