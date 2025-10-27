Бывший СССР
На фоне отключений света на Украине подорожали генераторы

Forbes: На Украине на фоне отключений света подорожали генераторы
Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

На Украине на фоне отключений света подорожали генераторы и зарядные станции. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

«После массированных атак в октябре спрос на зарядные станции в Украине вырос, а с ним — и цены», — говорится в сообщении. Отмечается, что рост цен на некоторые модели за октябрь составил до 60 процентов. При этом средняя стоимость выросла на 28 процентов.

Как отмечает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, одна из торговых сетей подняла цену на зарядные станции более чем на 2 тысячи гривен в течение двух часов после обстрела. Кроме того, некоторые модели зарядных станций за месяц выросли в цене с 26 тысяч гривен до 30-35 тысяч.

Ранее стало известно, что на Украине вновь начались аварийные отключения света. В частности, без электричества остались жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской и других областей.

