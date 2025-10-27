Культура
16:15, 27 октября 2025Культура

На Киркорова подали в суд за неуплату

С Филиппа Киркорова требуют более семи миллионов за распространение билетов
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На певца Филиппа Киркорова подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Московского комсомольца».

По информации источника, на народного артиста России подала иск в Арбитражный суд фирма по продаже билетов «Культурная служба». Компания требует от Киркорова более 7,6 миллиона рублей, обвиняя его в том, что он не оплатил услуги по распространению билетов на свои концерты. Издание уточняет, что дата рассмотрения иска пока официально не определена.

Комментариев от Киркорова на данный момент не было.

Ранее стало известно о заявлении Киркорова о том, что он уже давно живет в сказочном мире. Певец сообщил, что ощущает себя персонажем сказки.

