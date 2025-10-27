Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 27 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили об отрезании в Красноармейске дороги на Павлоград

Машовец: ВС России перерезали в Красноармейске дорогу на Павлоград
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России перерезали в Красноармейске (украинское название — Покровск) дорогу на Павлоград. Об этом рассказал украинский военный эксперт Константин Машовец, передает «Страна.ua».

По его словам, российские подразделения смогли продвинуться в промышленную зону в западной части города и закрепиться вдоль железной дороги, что, как отметил украинский эксперт, представляет наибольшую опасность для всей Покровско-Мирноградской агломерации.

Он добавил, что в Красноармейске украинские войска контролируют только северную часть города, которую тем не менее российские военные заминировали сбросами с воздуха.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что большая часть Красноармейска находится под контролем ВС России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Путину после испытаний «Буревестника»

    Пашинян рассказал о совместном рекорде Армении и Азербайджана

    Мигрант сбил катавшихся на питбайке российских школьников

    Перспективы поставок российской нефти в Индию после новых санкций оценили

    Азиатская страна перешла на криптовалюту в расчетах с Россией

    Водитель туристического автобуса отказался пустить россиян в туалет и поплатился

    Раскрыты подробности о найме похитивших футболиста «Зенита» россиян

    В ЕС предложили «план Б» для Украины после срыва замыслов по российским активам

    В России объяснили попытки ВСУ атаковать дамбу Белгородского водохранилища

    Пашинян назвал «мир» незнакомым для Армении явлением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости