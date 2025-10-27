Мир
04:08, 27 октября 2025Мир

На Западе порассуждали о цели ударов Украины по гражданским объектам в России

Кошкович: Украина атакует гражданские объекты России, чтобы спровоцировать ответ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украина наносит удары по российским гражданским объектам, чтобы вызвать мощный ответ. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по плотине в Белгородской области, эксперт порассуждал о целях Киева. «Причина — и почему вам об этом не говорят — в том, что они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны России, чтобы втянуть [коалицию желающих] в эту войну», — написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе затоплены огороды после удара ВСУ по плотине. После проведенного подомового обхода четырех населенных пунктов 16 человек располагаются в пунктах временного размещения, остальные выехали к своим родственникам.

