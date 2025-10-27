Назван размер средней социальной пенсии в России

Гиринский: Размер средней социальной пенсии составляет около 15,5 тысячи рублей

Размер средней социальной пенсии в России составляет порядка 15,5 тысячи рублей. Об этом РИА Новости заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Средняя величина [социальной пенсии] колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, а ее вариации возможны с учетом региональных доплат», — указал собеседник агентства.

Социальная пенсия предоставляется гражданам, которые не наработали достаточное количество стажа и пенсионных баллов, или человек совсем не был официально трудоустроен, рассказал эксперт. «Она, как правило, меньше страховой и предоставляется позже по возрасту», — добавил Гиринский.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что в 2026 году страховая пенсия по старости достигнет 14 287 рублей. Она напомнила, что для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).