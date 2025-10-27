Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:29, 27 октября 2025Забота о себе

Раскрыта простая техника для яркого оргазма в миссионерской позе

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ян Кернер раскрыл технику, с помощью которой можно сделать секс в миссионерской позе приятнее. О ней он рассказал Women's Health.

По словам Кернера, если партнер будет двигаться не вперед и назад, а вертикально вверх и вниз, покачивая бедрами, то сумеет доставить большее удовольствие партнерше за счет стимуляции клитора. Он уточнил, что эта техника называется коитальное выравнивание и впервые была описана в 1980-е годы. «Чтобы усилить возбуждение, акцент следует делать на трении основания пениса или таза о клитор», — объяснил сексолог.

Кернер также отметил, что коитальное выравнивание также полезно и для мужчин. Поскольку при выполнении этой техники нет глубоких толчков и интенсивного трения, это позволяет увеличить продолжительность полового акта.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее мужчины и женщины рассказали о худшем сексе в их жизни. По словам одного пользователя форума Reddit, однажды его подруга по ошибке приняла его за фут-фетишиста и решила довести до оргазма ногами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости