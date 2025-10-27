Путешествия
15:23, 27 октября 2025Путешествия

Огромные змеи заполонили отели курортной страны Азии и напугали россиян

Shot: Крысиные змеи заполонили отели на Шри-Ланке
Елизавета Гринберг (редактор)

Огромные крысиные змеи заполонили отели на Шри-Ланке и напугали россиян. Видео публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что пресмыкающиеся не ядовиты. В последние несколько дней они активно приползают к гостиницам и виллам из джунглей в курортной стране Азии. Туристы из России рассказали, что им приходится буквально отвоевывать свои лежаки на пляжах. На кадрах видно, как двухметровые змеи свободно передвигаются по пляжной и отельной территориям. По словам россиян, персонал гостиниц не реагирует на животных — их не прогоняют.

Ранее удавы заполонили отели на курортах Кубы и напугали российских туристов. Из-за этого напуганные люди были вынуждены держать балконы закрытыми.

