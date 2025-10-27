Мир
22:24, 27 октября 2025

Орбан отказался верить в возможность исключения российской нефти с рынка

Орбан не верит в возможность исключения российской нефти с мирового рынка
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Стрингер / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1 заявил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка.

По мнению политика, можно установить правила против России,

«Санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся», — подчеркнул Орбан.

Он отметил, что принятие уже 19-го пакета санкций Евросоюзом (ЕС) показывает, что «предыдущие не увенчались успехом».

Ранее Орбан заявил, что в Европе не будет экономического роста, пока идет конфликт на Украине, поскольку европейцы отдают свои деньги Киеву: «Деньги европейцев рекой текут на Украину, а взамен мы получаем высокие цены на энергоносители, военную инфляцию».

