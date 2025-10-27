Перебравшаяся за границу россиянка рассказала о склонности сербов к пиву

Перебравшаяся в Белград россиянка Вика рассказала, что в сербской еде много жира

Вика из Иваново, несколько лет назад перебравшаяся в Белград, рассказала о сербской еде. О своем опыте жизни за границей она поговорила с «Лентой.ру».

По словам девушки, в Сербии очень вкусная кухня. «Мы приехали в Белград и не могли наесться!» — вспоминает она. Однако, как выяснилось, злоупотреблять местной едой не стоит. В ней много жира, поэтому есть риск располнеть.

Вика обнаружила, что сербы совсем не пьют чай. Многие считают его напитком, который нужно пить при простуде. Обычно же сербы, как она утверждает, обходятся пивом и кофе.

Пиво в некоторых ресторанах стоит дешевле, чем вода. Для них это просто освежающий напиток. Даже шутки ходят среди местных жителей, что их типичный завтрак — это кофе и сигарета, а на ужин у них пиво с плескавицей. Это такая котлета Вика

