Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:12, 27 октября 2025Из жизни

Перебравшаяся за границу россиянка рассказала о склонности сербов к пиву

Перебравшаяся в Белград россиянка Вика рассказала, что в сербской еде много жира
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: niksdope / Shutterstock / Fotodom

Вика из Иваново, несколько лет назад перебравшаяся в Белград, рассказала о сербской еде. О своем опыте жизни за границей она поговорила с «Лентой.ру».

По словам девушки, в Сербии очень вкусная кухня. «Мы приехали в Белград и не могли наесться!» — вспоминает она. Однако, как выяснилось, злоупотреблять местной едой не стоит. В ней много жира, поэтому есть риск располнеть.

Вика обнаружила, что сербы совсем не пьют чай. Многие считают его напитком, который нужно пить при простуде. Обычно же сербы, как она утверждает, обходятся пивом и кофе.

Пиво в некоторых ресторанах стоит дешевле, чем вода. Для них это просто освежающий напиток. Даже шутки ходят среди местных жителей, что их типичный завтрак — это кофе и сигарета, а на ужин у них пиво с плескавицей. Это такая котлета

Вика
Материалы по теме:
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь» История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь»История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
23 апреля 2024
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам» Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам»Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
11 августа 2025
«Мы платим за то, что с нами живет собака» История российской семьи, которая перебралась в США
«Мы платим за то, что с нами живет собака»История российской семьи, которая перебралась в США
23 августа 2024

Ранее переехавшая в США россиянка по имени Дарья из Москвы назвала американцев позитивными и легкими в общении. «И это совсем не что-то фальшивое, как многие могут подумать, а просто вежливость», — развеяла распространенный стереотип она.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

    Диетолог предупредила о неочевидной опасности мандаринов

    Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

    Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    Полковник ВСУ опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно»

    Трамп раскрыл свои отношения с Маском

    Токаев расширил Среднюю Азию за счет одной державы

    Апостол назвал правильной насильственную мобилизацию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости