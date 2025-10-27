Ценности
Ценности

Певица Ханна снялась в бюстгальтере

Российская певица Ханна снялась в леопардовом бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @offi_hanna

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница позировала на размещенных кадрах в тканевом бюстгальтере с леопардовым принтом. Звезда собрала завитые в локоны волосы в прическу и нанесла яркий мейкап. Свой образ она украсила многочисленными браслетами и крупными серьгами-кольцами.

Ранее в октябре Ханна похвасталась подарком мужа за полмиллиона рублей. Избранник преподнес ей колье бренда Messika, стоимость которого составляет более полумиллиона рублей.

    Все новости