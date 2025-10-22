Ценности
Певица Ханна похвасталась подарком мужа за полмиллиона рублей

Певица Ханна похвасталась колье от мужа на 528 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась подарком мужа за полмиллиона рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница разместила ролик, в котором продемонстрировала коробку с украшением внутри. Так, певица показала колье бренда Messika, стоимость которого на официальном сайте составляет 5580 евро (528 тысяч рублей).

Ранее в октябре певица Ханна раскрыла правду о пластике. Звезда рассказала, что посещает косметолога каждые 3-4 месяца, стараясь выполнить сразу все процедуры.

