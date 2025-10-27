Ценности
Певица Нелли Фуртадо объявила о завершении карьеры на фоне критики из-за набора веса

Певица Нелли Фуртадо заявила об уходе со сцены на фоне критики из-за набора веса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nellyfurtado

Канадская певица Нелли Фуртадо объявила о завершении карьеры на фоне критики из-за набора веса. Соответствующая публикация появилась на ее странице Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница заявила, что уходит со сцены спустя 25 лет после начала творческой деятельности. «Я получила огромное удовольствие от своей карьеры, и мне по-прежнему нравится писать музыку, поскольку я всегда считала это хобби, которое мне посчастливилось превратить в карьеру», — отметила она.

Также звезда поблагодарила тех, кто слушал ее музыку и посещал концерты. При этом известно, что ранее она подверглась массовой критике в соцсетях из-за набора веса.

В сентябре Нелли Фуртадо в откровенном виде вышла на сцену на фестивале Superbloom в Германии.

