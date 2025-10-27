Таисия Повалий приобрела дом

Певица Таисия Повалий купила дом в Подмосковье

Переехавшая в Россию украинская певица Таисия Повалий приобрела новый дом. Куда переехала артистка, пишет газета Metro.

Певица давно проживает в Москве, но собственной жилплощади у нее не было. Все эти годы ей приходилось жить в гостиницах либо снимать жилье. С 2006 по 2023 год сменила всего две квартиры, последняя из которых располагалась неподалеку от спортивного комплекса «Олимпийский».

Долгое время Повалий мечтала о собственном доме. На покупку она решилась, когда вопрос комфорта пожилой матери стал ребром. По словам певицы, подниматься в квартиру на 13-й этаж пенсионерке уже было тяжело. Свой выбор Повалий остановила на частном доме. «Мы почти всю жизнь прожили в частном доме. Да и мама моя родом из деревни, тоже привыкла к земле — это наше место силы», — объяснила Повалий. Частный дом артистка называет настоящим спасением в ситуации своей матери. Объект располагается в Подмосковье, там «легко дышится, много деревьев и света». Ради покупки звезде пришлось ввязаться в ипотеку.

