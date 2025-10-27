Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 27 октября 2025Россия

Появились новые сведения о состоянии массово отравившихся готовой едой россиян

В Бурятии после массового отравления готовой едой в больнице остаются 20 человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Бурятии в больнице остаются 20 человек с симптомами острой кишечной инфекции. Новые сведения о состоянии россиян, массово отравившихся готовой едой, раскрыли в министерстве здравоохранения по российскому региону, передает РИА Новости.

По последним данным, из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали 60 человек.

«Лечение продолжают 20 больных», — уточнили в министерстве. По оценке медиков, состояние пациентов на данный момент удовлетворительное.

Первые сообщения о массовом отравлении в Бурятии появились 19 октября. Известно, что пострадавшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Фастфуд изготовила компания «Восток». Число пациентов достигало 165 человек, в числе которых 92 — дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

    Диетолог предупредила о неочевидной опасности мандаринов

    Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

    Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    Полковник ВСУ опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно»

    Трамп раскрыл свои отношения с Маском

    Токаев расширил Среднюю Азию за счет одной державы

    Апостол назвал правильной насильственную мобилизацию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости