Появились новые сведения о состоянии массово отравившихся готовой едой россиян

В Бурятии после массового отравления готовой едой в больнице остаются 20 человек

В Бурятии в больнице остаются 20 человек с симптомами острой кишечной инфекции. Новые сведения о состоянии россиян, массово отравившихся готовой едой, раскрыли в министерстве здравоохранения по российскому региону, передает РИА Новости.

По последним данным, из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали 60 человек.

«Лечение продолжают 20 больных», — уточнили в министерстве. По оценке медиков, состояние пациентов на данный момент удовлетворительное.

Первые сообщения о массовом отравлении в Бурятии появились 19 октября. Известно, что пострадавшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Фастфуд изготовила компания «Восток». Число пациентов достигало 165 человек, в числе которых 92 — дети.