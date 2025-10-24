Число отравившихся детей в российском регионе достигло почти ста

Число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 165, из них 92 — дети

Число пострадавших от отравления продукцией компании «Восток» в Улан-Удэ увеличилось до 165 человек, из них 92 — дети. Об этом ТАСС заявили в Минздраве Бурятии.

В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано 82 человека. Из них 32 человека выписаны в удовлетворительном состоянии, добавили в Минздраве.

О массовом отравлении в Бурятии сообщалось 19 октября. Известно, что заболевшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Фастфуд изготовила компания «Восток».

В цеху предприятия нашли нарушения. Республиканское управление СК возбудило уголовное дело по факту массового отравления.