Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик оказался богатым наследником

В Японии мужчина прожил жизнь в бедности и узнал, что он богатый наследник

Пожилой житель Японии, всю жизнь проработавший водителем-дальнобойщиком, оказался членом состоятельной семьи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Двое сыновей богатого бизнесмена поссорились со старшим братом, который присвоил себе часть семейного наследства под предлогом ухода за больным отцом. При этом позже мужчина нарушил свои обязательства и перевез отца в дом престарелых. Тогда его братья вспомнили о рассказах покойной матери, которая подозревала, что сына могли перепутать в роддоме с другим мальчиком сразу после рождения. Ее насторожило, что ребенка принесли после купания в других пеленках.

Мужчины подобрали окурок брата и отнесли его на ДНК-экспертизу. Результат показал, что старший брат не приходился им родственником. В результате длительного расследования братья нашли потерянного ребенка — 60-летнего дальнобойщика, который всю жизнь прожил в бедности. Оказалось, что в 1953 году в токийской больнице «Сан-икукай» новорожденных действительно перепутали. После этого японец, выросший в нищете из-за ошибки медсестер, подал иск к больнице. В ноябре 2013 года судья Масатоси Миясака обязал больницу выплатить мужчине компенсацию в размере 38 миллионов иен (20,1 миллиона рублей).

По словам Мисаяки, мальчик должен был расти в обеспеченной семье, но из-за роковой ошибки попал в приемную семью, которая была настолько бедна, что дома не было даже электричества. Ему пришлось подрабатывать с ранней юности, из-за чего он даже не окончил школу.

Ранее в США женщина спустя 80 лет разлуки воссоединилась с братом, о существовании которого не подозревала. Их разлучили в младенчестве. Это произошло после того, как их мать попала в больницу с серьезной послеродовой депрессией, а отец не смог о них заботиться.