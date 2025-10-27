Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:01, 27 октября 2025Из жизни

Преступница вырезала из живота беременной женщины нерожденного семимесячного ребенка

В США беременная женщина приехала к незнакомке за одеждой и лишилась ребенка
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Courtesy Longmont Police Department

Жительница американского штата Колорадо Элли Уилкинс рассказала, как 10 лет назад из ее живота вырезали нерожденную дочь. Ее историей делится People.

В марте 2015 года 26-летняя Уилкинс встретилась с Дайнел Лейн — незнакомой женщиной, которая продавала одежду для беременных на сайте объявлений. В то время Уилкинс была на седьмом месяце беременности. Женщины выпили кофе и приятно побеседовали. Спустя час, когда Уилкинс собралась уходить, Лейн неожиданно на нее напала.

В ходе драки беременная женщина потеряла сознание, а, очнувшись, обнаружила, что лежит одна в крови. Несмотря на боль, ей хватило сил позвонить в 911. Оказалось, что Лейн вырезала из живота женщины ее нерожденного ребенка, а потом пыталась выдать его за своего. Преступница пришла в больницу и заявила, что у нее случился выкидыш. Там ее и арестовали.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Уилкинс потеряла более 40 процентов крови, но выжила. Ее дочь спасти не удалось. Лейн приговорили к 100 годам тюремного заключения.

Пострадавшей понадобилось много лет, чтобы отойти от шока. Лишь сейчас, в 37-летнем возрасте, она поняла, что снова готова стать матерью. «Я не ненавижу Дайнел, но я зла за всю боль, которую она мне причинила», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Малайзии молодому человеку, который расправился со своей беременной возлюбленной и вырезал ребенка у нее из живота, вынесли смертный приговор. ДНК экспертиза определила, что он не был отцом ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе высказались о вероятности скорого краха России

    Прилепин заявил о планах написать книгу после возвращения с СВО

    Врач рассказал о скрытой опасности популярного у россиян блюда

    Преступница вырезала из живота беременной женщины нерожденного семимесячного ребенка

    Россияне раскрыли размер трат на уход за питомцами

    Девушка познакомилась с давней подругой жениха и сбежала из дома

    В Канаде уличили украинских исследователей в продвижении антироссийского нарратива

    Генпрокуратура потребовала запретить «Махонинских»

    Военный рассказал о боях с солдатами-наркоманами ВСУ

    Российский путешественник описал Китай фразой «одна ошибка может испортить отпуск»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости