Преступница вырезала из живота беременной женщины нерожденного семимесячного ребенка

В США беременная женщина приехала к незнакомке за одеждой и лишилась ребенка

Жительница американского штата Колорадо Элли Уилкинс рассказала, как 10 лет назад из ее живота вырезали нерожденную дочь. Ее историей делится People.

В марте 2015 года 26-летняя Уилкинс встретилась с Дайнел Лейн — незнакомой женщиной, которая продавала одежду для беременных на сайте объявлений. В то время Уилкинс была на седьмом месяце беременности. Женщины выпили кофе и приятно побеседовали. Спустя час, когда Уилкинс собралась уходить, Лейн неожиданно на нее напала.

В ходе драки беременная женщина потеряла сознание, а, очнувшись, обнаружила, что лежит одна в крови. Несмотря на боль, ей хватило сил позвонить в 911. Оказалось, что Лейн вырезала из живота женщины ее нерожденного ребенка, а потом пыталась выдать его за своего. Преступница пришла в больницу и заявила, что у нее случился выкидыш. Там ее и арестовали.

Уилкинс потеряла более 40 процентов крови, но выжила. Ее дочь спасти не удалось. Лейн приговорили к 100 годам тюремного заключения.

Пострадавшей понадобилось много лет, чтобы отойти от шока. Лишь сейчас, в 37-летнем возрасте, она поняла, что снова готова стать матерью. «Я не ненавижу Дайнел, но я зла за всю боль, которую она мне причинила», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Малайзии молодому человеку, который расправился со своей беременной возлюбленной и вырезал ребенка у нее из живота, вынесли смертный приговор. ДНК экспертиза определила, что он не был отцом ребенка.